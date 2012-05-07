Ежемесячно аннулируют 100 лицензий за продажу детям алкоголя и табака

В Украине ежемесячно аннулируют 100 лицензий за продажу подросткам алкоголя и табака.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Согласно сообщению, с начала года за нарушение закона субъекты ведения хозяйства лишились свыше 440 лицензий. Им начислено больше 3 млн грн штрафных санкций.

По сравнению с прошлым годом, количество аннулированных лицензий возросло втрое. Тогда за продажу несовершеннолетним алкоголя и табака было аннулировано 156 лицензий и начислено свыше 900 тыс. грн штрафа, отмечают в ГНСУ.

Потерять лицензию можно также за продажу алкогольных и табачных изделий в неопределенных для этого местах, неуплату очередного платежа за лицензию на протяжении 30 дней с момента ее приостановки, а также по заявлению субъекта ведения хозяйства.

Всего в 2012 году аннулировано 9,8 тыс. лицензий, добавляют в налоговой.