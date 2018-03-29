Кто врач в нашей стране? Слуга или полусвятой?

И даже не со времен, когда не стало Союзу, а значительно раньше - с тех пор, как усилиями министра здравоохранения СССР Петровского (1965-1980 гг.) медицину сделали прислугой. До него медики были продолжателями славных традиций отечественных корифеев (М.Пирогова, М.Мудрова, М.Стражеска, В.Образцова и др.) и школ (киевской, московской, харьковской, ленинградской и др.), а стали винтиками быта, потому что их начали называть обслуживающим персоналом, хоть и медицинским.

Нет, я ничего не имею против предприятий быта и тех, кто там работает, но при чем тут медицина?

Вот передо мной "Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова (Библия)", в которой читаю: "Уважай врача честью при потребности, потому что Господь создал его и от Всевышнего врачевание".

Две тысячи лет назад были написаны эти слова.

Мы все сегодня, кто имеет отношение к медицине, знаем, как тяжело было когда-то врачам, которые не пользовались, хоть бы и тысячной частицей того, что есть сейчас. Тем медикам, которые получали знание эмпирически, передавая их из поколения в поколения, которые вместе с больными умирали во время эпидемий, заражали себя неизвестными возбудителями болезней, а в годы репрессий и воин прятали больных и раненых, часто погибали вместе с ними. Все это давало повод людям относить врачей к особенной категории, условно говоря, сонму полусвятых.

А в наше время их так легко причислили к парикмахерам. И опять таки, я не хочу обижать представителей этой достойной профессии, но равнять мастера причесок и врача, по крайней мере, некорректно. С тех времен и пошло-поехало.

Уже в 70-ые годы прошлого века я часто наблюдал в отношении к медицинским работникам пренебрежение и со стороны власти, и со стороны граждан.

По окончании медицинского института судилось мне работать на должности заведующего профилактория птицефабрики. Директор обращался со мной точно так же, как со скотниками и трактористами, накачивая заданиями и не обращая внимание на мою причастность к благородной профессии. А сколько обид пришлось перенести за все тридцать два года врачебной деятельности!

Запомнился год, когда умерла жена первого секретаря обкома компартии. В том, возможно, и была вина врачей, однако она не выходила за пределы юридического случая под названием "врачебная ошибка", которая не предусматривает криминального преследования и может случиться с каждым, но наказание было особенным. Несколько лет, проходя мимо трибуны на разные советские праздники, медицинские работники не слышали поздравлений по своему адресу - вроде бы их не существовало. От постоянного стресса один руководитель большого лечебного заведения умер, другой едва нашел место работы.

Однако еще труднее стало работать врачам, когда Украина стала независимой, получив статус демократического, социального государства. Все в ней появилось: и Конституция, и властная пирамида, и свобода со свободным народом, но не было лишь того, что контролирует деятельность власти. Мне же лично тяжело было потому, что не молчал, а говорил, что думал, а еще больше от того, что не на кого было положиться в трудные времена.

Когда в 1996 году пришел на должность главного врача в Луганскую областную больницу № 2, которая была областным центром организации медицинской помощи пострадавшим от следствий чернобыльской катастрофы, я нашел ее в плачевном состоянии - протекали крыши, сети холодного и горячего водоснабжения и др. С помощью трудового коллектива, больных, спонсоров, областного совета и госадминистрации за несколько лет больница стала такой, которой должна быть, хотя проблем осталось немало. Однако какой ценой все это досталось!

Часто спрашивал себя: "Кто я?". И сам отвечал: "Не врач - точно, скорее - сантехник с высшим образованием". И все это из-за того, что нет у нас тех, кто занимался бы хозяйственными проблемами.

А теперь я хочу поговорить - нет, не о профессиональных качествах врачей (хотя проблемы есть), а об их общественной активности.

Как говорилось выше, наша страна после провозглашения независимости формально стала на путь широкой демократизации. Но декларирование - это одно, а реалии - другое. А чтобы быть демократической, страна обязана создать условия для эффективной деятельности общественных организаций, которые и являются своеобразным контролером действий власти.

В медицине - это ассоциации. Скажут: "Но их и так множество: и организаторов, и терапевтов, и других, и ВУЛТ, в конечном итоге".

Взять хотя бы реформу системы здравоохранения, конца которого не видно. Ведь банальное сокращение кроватей, заведений, сети, врачей и другого не имеют никакого отношения к реформам.

Пусть на меня не жалуются руководители медицинских учреждений и заведений, но их страх перед властью и отрицание других мыслей и независимых действий сотрудников.

В цивилизованных странах использование возможностей общественных организаций по улучшению системы здравоохранения, в отстаивании прав медицинских работников - норма. Там, где существуют демократические формы отношения власти и общества, в том числе и в медицине, никакое своеволие чиновников не проходит.

И я думаю, что если бы у нас были независимые, дееспособные ассоциации, мы бы так долго не терпели промедления с выполнением статьи 77 "ж" Закона "Об Основах законодательства Украины об охране здоровья", в которой черным по белому написано, что заработная плата медицинских работников не может быть ниже, чем в промышленности.

И еще лелею я надежду на то, что когда-то (хотелось, чтобы быстрее) нас, медицинских работников, приравняют к государственным служащим. И так должно случиться (знаю, что по этому поводу давно уже ведется дискуссия), потому что, когда у государства нет ничего более ценного, чем жизнь человека (статья 3 Конституции), а врач - его главный часовой, то и положение его в обществе должно быть соответствующим.

А завершить свою статью хочу опять словами из Библии: "Дай место врачу, потому что его создал Господь".