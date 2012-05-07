Цыгане пытались вывезти из Украины 8-летнюю девочку

На восточной государственной границе Украины задержаны три человека, пытавшиеся вывезти из страны 8-летнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы, во время оформления пассажиров автобуса по маршруту «Харьков - Бирюч» пограничным нарядом Харьковского пограничного отряда были выявлены три гражданина Украины ромской национальности, в сопровождении которых следовала девочка со свидетельством о рождении в 2004 году в Украине, славянской внешности. Этот факт вызвал у пограничников сомнения относительно принадлежности свидетельства ребенку.

В ходе опроса ребенка были выявлены некоторые разногласия в ответах со сведениями, указанными в свидетельстве о рождении, и сведениями, полученными от лиц, следовавших с девочкой. Кроме этого, одна из гражданок начала нервничать, кричать на ребенка и исправлять его ответы. После этого девочка категорически отказалась от дальнейшего общения.

Пограничники проинформировали об этом происшествии сотрудников милиции. Ребенок был передан оперуполномоченному УБОП ГУ МВДУ в Харьковской области.