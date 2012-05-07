В Днепропетровске взорвались аэрозольные баллончики

Сегодня в 8.10 в Днепропетровске на Привокзальной площади взорвались два аэрозольных баллончика.

Об этом УНИАН сообщил представитель Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области.

По его словам, по предварительным данным, баллончики взорвались в мусорном баке, где произошло самовозгорание мусора.

При этом источник не сообщил других подробностей происшествия.

Как сообщал УНИАН, в результате 4 взрывов в Днепропетровске пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.

СБУ расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Все взрывные устройства были заложены в бетонные урны.