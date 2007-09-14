Четыре человека заражены ВИЧ при переливании крови

Власти Перу закрыли несколько десятков станций переливания крови после того, как четыре человека были заражены ВИЧ при операции в одной из больниц. Правительство распорядилось провести тщательную проверку всех 240 станций переливания крови в стране.

При этом представители властей утверждают, что донорские пункты в Перу соответствуют международным стандартам и призывают людей продолжать сдавать кровь. Все пострадавшие заразились в больнице портового города Кальяо недалеко от столицы страны города Лимы. Скандал разразился после того, как 44-летняя мать четверых детей Джудит Ривера в начале недели обратилась в СМИ с заявлением, что была заражена ВИЧ при переливании крови. Она намерена подать в суд, чтобы получить компенсацию.

По данным Панамериканской организации здравоохранения, базирующейся в Вашингтоне, четвертая часть всей донорской крови в Перу не проходит должную проверку.

Утро.ru