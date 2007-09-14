При гастрите помогает сливовый сок

Благодаря высокому содержанию калия сливы полезны гипертоникам и людям с заболеваниями почек. Сочные плоды выводят из организма избытки жидкости и соли.

Сливы также богаты витамином В, который стимулирует работу нервной системы, помогает справиться с бессонницей, депрессией. Они улучшают память и повышают работоспособность. Свежие сливы содержат вещества, возбуждающие аппетит, поэтому их рекомендуют давать детям.

Если правильно высушить сливы, они сохранят качества свежих плодов. В частности, они повышают гемоглобин и препятствуют развитию анемии. А сливовый сок снижает кислотность желудка, поэтому его надо пить при гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

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