В первой половине июня в Украине будет жаркая погода, во второй ожидается снижение температуры и дожди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института МЧС Украины Вазира Мартазинова.

По ее словам, «хоть июнь и начнется с небольшого похолодания, тем не менее, мы ожидаем дальнейшее развитие экстремально теплых процессов и аномальной температуры».

В.Мартазинова прогнозирует, что температура может подниматься на 10-11 градусов выше среднесуточной нормы. По ее словам, с 5 по 15 июня днем температура воздуха будет доходить до 30-32 градусов жары, а ночью 16-18 градусов.

При этом она подчеркнула, что к 20 июня будет резкое снижение температуры и ожидаются сильные осадки.

«Вторая половина июня будет дождливой и прохладной, температура ночью 10-12 градусов на большей части территории Украины, а дневная - около 20-22 градусов», - добавила В.Мартазинова.

Она добавила, что в конце июня ожидаются «очень сильные осадки практически по всей территории Украины в виде дождя, причем ливневого характера со шквалами, штормового характера, с грозами».