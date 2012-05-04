В мае в Украине ожидается теплая погода с небольшими осадками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции завотделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института МЧС Украины Вазира Мартазинова.

По ее словам, в мае температура воздуха будет выше нормы на 2 градуса. Средняя температура на востоке Украины будет составлять 17-19 градусов, а на западе - от 12 до 15 градусов.

В средине мая, то есть с 10 по 20, ожидается понижение температуры: ночной до 8 градусов, а дневной от 18 до 22 градусов.

При этом она добавила, что в конце мая температура воздуха будет составлять ночью от 12 до 16 градусов, а дневная до 30-32 градусов.

В.Мартазинова подчеркнула, что осадки в центральной части Украины будут в пределах нормы, а на западе и востоке Украины ниже нормы, то есть будут составлять 80% от нормы.

Она подчеркнула, что сильной засухи в мае не ожидается.

По ее словам, в конце мая сильные осадки будут на западе и юге Украины. По ее словам, будут ливневые дожди. Она подчеркнула, что иногда за день будет выпадать месячная норма осадков.