Милиция сделает всё, чтобы "Днепропетровск" не повторился
12:11, 04 мая 2012Страна
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Сообщил министр внутренних дел
Милиция принимает все меры, чтобы в Украине не повторились взрывы, которые прозвучали в Днепропетровске.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.
«После взрывов, которые прозвучали в Днепропетровске, мы ввели усиленный вариант несения службы не только в Днепропетровске, но и в целом в Украине. Милиция сейчас проводит эти мероприятия для того, чтобы не было повторений взрывов», - сказал министр.
При этом В.Захарченко призвал граждан предоставлять информацию правоохранительным органам обо всех подозрительных предметах, которые могут быть взрывоопасными, или оставлены без присмотра в автомобиле.
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