Система скорой помощи в Украине работает безукоризненно - Янукович

Модернизированная система оказания скорой помощи, которая внедряется в рамках реализации медицинской реформы, подтвердила свою эффективность во время днепропетровских событий, потому необходимо ускорить ее развитие.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время заседания координационного штаба, созданного по его поручению для расследования взрывов 27 апреля в Днепропетровске, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.Янукович обратил внимание на качественную работу медиков в предоставлении помощи пострадавшим в результате взрывов 27 апреля. Именно благодаря своевременной помощи удалось спасти жизнь людей, отметил он.

«Это значит, что система скорой помощи, которую мы внедряем в целом в Украине, себя оправдывает в таких экстремальных условиях - она работает, можно сказать, безукоризненно. Ее только нужно быстрее развивать», - отметил В.Янукович, обращаясь к вице-премьер-министру - министру здравоохранения Раисе Богатыревой.