За последние сутки в Украине - 116 случаев кори
16:34, 03 мая 2012Страна
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В Киеве 5 заболевших
За последние сутки зарегистрированы 116 случаев подозрения заболевания корью.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве здравоохранения Украины, самое большое количество в западных регионах: в Ивано-Франковской области – 42, в Тернопольской – 12, Закарпатской – 10, Волынской – 8, Львовской – 5. В Ривненской области не зарегистрировано ни одного случая.
В Киеве за последние сутки зарегистрированы 5 случаев подозрения заболевания корью.
По оперативным и статистическим данным Госсанэпидслужбы Украины, с начала текущего года на административных территориях страны зарегистрированы 8628 случаев заболевания корью.
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