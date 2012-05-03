90% детей в украинских интернатах - сироты при живых родителях

Около 90% детей в украинских интернатах являются социальными сиротами, то есть сиротами при живых родителях.

Об этом сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова «Развитие Украины».

По убеждению руководителя программы «Сиротству - нет!» фонда «Развитие Украины» Дарьи Касьяновой, ребенок, в первую очередь, должен воспитываться в родной биологической семье.

«Именно поэтому мы работаем над внедрением модели раннего выявления семейного неблагополучия и помощи семьям «группы риска». В частности, в Донецке действует пилотная программа. Внедряем такую «систему тревоги» в Днепропетровской области. Но, если обстоятельства сложились так, что ребенок оказался в учреждении, мы должны найти ему не просто семью, а лучших маму и папу. Тех, кто готов морально и не откажется впоследствии от него», - отметила Д.Касьянова.

В фонде также сообщили, что Всеукраинский проект национального усыновления «Сиротству - нет!» и Всеукраинский альянс «Украина без сирот» решили консолидировать усилия с целью преодоления проблемы сиротства в Украине. В рамках сотрудничества будет проводится обучение приемных родителей, опекунов, усыновителей. Лучшие украинские и международные эксперты и тренеры будут обучать приемных родителей и социальных работников новым методам работы с детьми. Совместные усилия, подчеркнули в "Развитии Украины", будут также направлены на работу с биологическими родителями, с так называемыми кризисными семьями или семьями, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Президент Альянса «Украина без сирот» Руслан Малюта отметил, что более 27 тысяч детей в Украине нуждаются в усыновлении.

«Подавляющее большинство из них – это дети старшего возраста и дети с особыми потребностями. Я очень рад, что существует портал «Сиротству - нет!», благодаря которому потенциальные родители могут увидеть детей, которые нуждаются в семье. Участники Альянса “Украина без сирот” прилагают максимум усилий, чтобы найти хороших родителей, подготовить их к этому важному шагу, а также поддержать после устраивания ребенка в семью», - сказал Р.Малюта.

В фонде Р.Ахметова сообщили, что с целью актуализации проблемы и донесения идеи «Все дети – это наши дети» до конца года будет проведен ряд мероприятий, в частности, футбольные матчи в поддержку портала «Сиротству - нет!» и финальные игры кубка «Украина без сирот», которые состоятся 5 мая на майдане Незалежности в Киеве.

Именно для этого события, подчеркнули в фонде, на главной площади страны будет установлено поле для мини-футбола. Юных игроков придут поддержать звезды украинского шоу-бизнеса, известны спортсмены, представители футбольных клубов «Динамо» и «Шахтер», представители власти, а также лучший футбольный фристайлер Украины Алексей Жураховский.

Проведение спортивного праздника на таком уровне, убеждены в фонде Ахметова, должно привлечь внимание общества к проблемам сиротства и донести идею, что Украина должна стать страной без сирот.



