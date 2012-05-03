Украина сняла ограничения на поставки белорусских продуктов

Украина сняла временные ограничения на поставки белорусской мясо-молочной продукции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом договорились сегодня на встрече в Минске первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко с министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко.

Подписан протокол переговоров по урегулированию вопросов поставок белорусской мясо-молочной продукции в Украину.

Также РБ сняла все ограничения по пиву. Более подробную информацию П.Порошенко озвучит сегодня на брифинге в Киеве.

Как сообщал УНИАН ранее, Украина с 1 марта временно приостановила ввоз из Беларуси животных, а также мясной продукции из-за опасения распространения африканской чумы свиней.

Также из-за систематических нарушений ветеринарно-санитарных требований (превышение максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах) был временно приостановлен ввоз белорусского молока и молочных продуктов.

