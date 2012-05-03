У спортивного журналиста - рак, срочно нужна помощь

Есть шанс излечиться

Полтавский спортивный журналист, известный футбольный статистик и редактор сайта болельщиков «Ворсклы» Александр Стадниченко нуждается в вашей помощи. У Александра сложное онкологическое заболевание, требующее хирургического вмешательства — злокачественная фиброзная гистиоцитома левой бедренной кости. К счастью, болезнь была выявлена на том этапе, когда еще есть возможность лечения. Помимо дорогостоящей химиотерапии Александру необходимо протезирование пораженного участка бедра. Стоимость эндопротеза — 67 850 грн. Семья Александра обращается с просьбой помочь собрать деньги на лечение. Реквизиты для оказания финансовой помощи: Приватбанк Расчетный счет № 29244825509100 МФО 305299 ЕГРПОУ 14360570 Назначение платежа: на лечение Номер карты: 6762462056718296 Счет открыт на имя жены, Нины Стадниченко, ИНН 2919001641



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