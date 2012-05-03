У спортивного журналиста - рак, срочно нужна помощь
Есть шанс излечиться
Полтавский спортивный журналист, известный футбольный статистик и редактор сайта болельщиков «Ворсклы» Александр Стадниченко нуждается в вашей помощи.
У Александра сложное онкологическое заболевание, требующее хирургического вмешательства — злокачественная фиброзная гистиоцитома левой бедренной кости.
К счастью, болезнь была выявлена на том этапе, когда еще есть возможность лечения. Помимо дорогостоящей химиотерапии Александру необходимо протезирование пораженного участка бедра. Стоимость эндопротеза — 67 850 грн.
Семья Александра обращается с просьбой помочь собрать деньги на лечение.
Реквизиты для оказания финансовой помощи:
Приватбанк
Расчетный счет № 29244825509100
МФО 305299
ЕГРПОУ 14360570
Назначение платежа: на лечение
Номер карты: 6762462056718296
Счет открыт на имя жены, Нины Стадниченко, ИНН 2919001641