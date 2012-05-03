У спортивного журналиста - рак, срочно нужна помощь

15:32, 03 мая 2012
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Есть шанс излечиться

Полтавский спортивный журналист, известный футбольный статистик и редактор сайта болельщиков «Ворсклы» Александр Стадниченко нуждается в вашей помощи.

У Александра сложное онкологическое заболевание, требующее хирургического вмешательства — злокачественная фиброзная гистиоцитома левой бедренной кости.

К счастью, болезнь была выявлена на том этапе, когда еще есть возможность лечения. Помимо дорогостоящей химиотерапии Александру необходимо протезирование пораженного участка бедра. Стоимость эндопротеза — 67 850 грн.

Семья Александра обращается с просьбой помочь собрать деньги на лечение.

Реквизиты для оказания финансовой помощи:

Приватбанк

Расчетный счет № 29244825509100

МФО 305299

ЕГРПОУ 14360570

Назначение платежа: на лечение

Номер карты: 6762462056718296

Счет открыт на имя жены, Нины Стадниченко, ИНН 2919001641
 

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