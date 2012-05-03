Экологическая ситуация в Украине ухудшается - Азаров

Экологическая ситуация в Украине ухудшается, в том числе в результате действия украино-российских газовых контрактов 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Ситуация усложняется. Из-за кабального газового контракта мы вынуждены переводить энергоблоки с газа на уголь. Это дополнительная нагрузка на окружающую среду. Поэтому необходимы дополнительные усилия и ресурсы направить на сокращение вреда окружающей среде», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что Украина не может выделять на защиту окружающей среды столько же средств, сколько выделяют развитые страны. «Экологическая ситуация в Украине была и продолжает оставаться сложной. Несмотря на то, что у нас до сих пор не возобновлены объемы промышленного производства 1990 года, антропогенная и техногенная нагрузка на окружающую среду в несколько раз превышает показатели в развитых странах. Поэтому, к сожалению, в Украине пока меньше возможностей вкладывать средства в экологию», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что ускоренное экономическое развитие Украины, которое планируется, с одной стороны будет увеличивать нагрузку на окружающую среду, однако с другой стороны увеличит объем ресурсов для защиты экологии.

