Пострадавшие от терактов получат денежную компенсацию

Сегодня 31 пострадавший от взрывов в Днепропетровске получит материальную помощь, выделенную Кабмином по поручению Януковича.

Как сообщили УНИАН в управлении прессы и информации Днепропетровской областной государственной администрации, губернатор области Александр Вилкул издал распоряжение, которым урегулированы организационные мероприятия осуществления выплат.

«Сегодня все пострадавшие от терактов – 31 чел. – получат материальную помощь. За каждым человеком закреплен сотрудник службы социальной защиты для помощи в оформлении необходимых документов. По состоянию на 11 час. уже открыт 31 лицевой счет, на которые поступят средства», – цитирует управление А.Вилкула.

В зависимости от тяжести полученных пострадавшими телесных повреждений, определен размер помощи.

Так, мужчина, которому была ампутирована левая рука, получит 360 тыс. грн (200 тыс. грн материальной помощи и 160 тыс. грн на приобретение протеза).

Трое потерпевших с тяжелыми телесными повреждениями получат по 150 тыс. грн. Также трое потерпевших со средними телесными повреждениями – по 50 тыс. грн.

Шестерым потерпевшим с легкими телесными повреждениями, которые привели к кратковременному расстройству здоровья, выплатят по 30 тыс. грн.

18 чел. с легкими телесными повреждениями, имеющие незначительные быстротечные последствия или легкие повреждения (без телесных), получат по 20 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины выделил 1,5 млн грн для предоставления материальной помощи пострадавшим от взрывов в Днепропетровске 27 апреля.