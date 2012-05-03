Стало известно, каким будет это лето в Украине

В Гидрометцентре прогнозируют жаркое лето.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сегодня на пресс-конференции.

“Я могу с уверенностью говорить о том, что при любых условиях лето будет жарким”, – сказал Н.Кульбида.

Вместе с тем он добавил, что какие-то точные прогнозы относительно летней погоды делать пока рановато.

Н.Кульбида также сказал, что этим летом жарких дней будет еще больше, нежели в прошлом. По словам директора ГМЦ, о том, что лето будет очень теплым, свидетельствуют общие тенденции изменения температуры воздуха.