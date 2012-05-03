Расписание магнитных бурь на май

В мае будет штормить 9 раз.

04.05 с 16.00 до 20.00

06.05 с 05.00 до 07.00

09.05 с 16.00 до 20.00

13.05 с 02.00 до 05.00

16.05 с 15.00 до 19.00

20.05 с 14.00 до 17.00

21.05 с 04.00 до 07.00

23.05 с 03.00 до 06.00

29.05 с 08.00 до 10.00

Врачи советуют - если вы знаете свою реакцию на низкое атмосферное давление, перепады температуры и магнитные бури, то лучше заранее примите препараты, которые стабилизируют самочувствие.

Если вы страдаете любыми хроническими заболеваниями, обязательно принимайте в дни активной смены погоды лекарства, которые предотвращают обострение.

Избегайте нагрузок как физических, так и эмоциональных, которые перегрузят и сосуды, и нервную систему.

Откажитесь от обильных приемов пищи и жирной еды: переполненный желудок приводит к нарушению ритма сердца и скачкам давления. Ешьте небольшими порциями по 4—5 раз в день.

Отдавайте предпочтение продуктам, богатым витаминами А, С и Р, которые положительно влияют на функции нервной системы и кровеносных сосудов. Это черная смородина, лимоны, плоды шиповника, щавель, облепиха, морковь, говяжья печень, сливочное масло, яйца, икра.

Замените кофе и крепкий чай (эти напитки перевозбуждают нервную систему) травяными чаями и адаптогенами: отваром шиповника, настойками женьшеня, элеутерококка, плодов лимонника.

Полностью откажитесь от алкоголя, который не расслабляет, а активизирует центральную нервную систему.

Попросите сделать вам легкий массаж воротниковой зоны: он снимет самые неприятные ощущения в голове (тяжесть, головокружение, сонливость).

Если вы почувствовали резкое недомогание (например, повысилось давление или участилась частота сердечных сокращений), отложите работу или домашние дела, выпейте успокоительное лекарство или 50 капель корвалола и прилягте на час отдохнуть в темном, проветренном помещении.

Высыпайтесь. Бессонница повышает метеочувствительность в три раза! Поэтому, если вам не удалось выспаться ночью, обязательно вздремните днем. Чтобы легко заснуть, примите перед сном теплую ванну с травами или смесью ароматических масел (розмарин, лаванда, лимон). Также можно выпить на ночь смесь из 20 капель настойки пустырника, 20 капель боярышника и 20 капель валерианы, которая мягко успокоит и поможет заснуть.

По материалам Сегодня.