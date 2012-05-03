Количество безработных на Земле достигнет 6% населения

Международная организация труда объявила о том, что в этом году количество безработных в мире достигнет 202 млн. чел. или 6,1% от трудоспособного населения.

Согласно подсчетам организации, с наступлением глобального финансового кризиса в 2008-2009 годах работу потеряли 50 млн. человек, сообщает ТСН.

В докладе МОТ подчеркивается, что в условиях, когда некоторым странам, в первую очередь в зоне евро, не удается преодолеть трудности, количество безработных будет лишь расти.

По данным Международной организации труда, в 2011 году количество безработных составляло 196 млн. чел.