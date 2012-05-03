Основной версии терактов в Днепропетровске нет

Основная версия теракта в Днепропетровске 27 апреля на сегодняшний день еще не определена.

Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Виталий Захарченко, отвечая на вопрос копреспондента УНИАН перед заседанием Кабинета министров.

«Сейчас количество версий сужается. Но чтобы выделить основную – я еще не могу так сказать», - сказал В.Захарченко.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадали 30 человек, в том числе 10 детей.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

