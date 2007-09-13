Пресс-конференция Украинской Диабетической Федерации на тему: ”Права ребенка с особыми потребностями”. Никогда до этого в Международном лагере ”Артек” не отдыхали дети больные сахарным диабетом. Фестиваль «Украина Артек-2007» доказал возможность такого отдыха без негативных последствий. Участники: В. Очеретенко - председатель Совета Украинской Диабетической Федерации; Б. Бенюк – президент Украинской Диабетической Федерации, народный артист Украины; Н.Зелинская – главный детский эндокринолог МОЗ Украины; И.Власенко - директор фестиваля «Украина-Артек 2007» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 4310250, Е-МАІL ov@ov.org.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.