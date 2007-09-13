В Киеве открыли отделение реабилитации детей

В Соломенском районе Киева открылось отделение социально-медицинской реабилитации детей в возрасте от 1 до 5 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сегодня состоялось официальное открытие этого отделения при территориальном центре социального обслуживания населения Соломенского района, где таких детей насчитывается 93.

В центре реабилитации помощь будут оказывать детям с церебральным параличом, умственно отсталым малышам, с поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики. Детям будут предоставлять не только медицинские услуги, но и учить важнейшим навыкам социального общения.

По словам заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, на ремонт помещений под центр реабилитации было выделено 500 тыс. грн. и еще 100 тыс. грн. – на приобретение оборудования. В отделении действуют тренажерный зал, массажный кабинет, кабинет ароматерапии, зал водолечения.

Она также отметила, что столичная власть будет способствовать открытию таких медицинских учреждений в каждом районе города.