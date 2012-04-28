Как не допустить паники среди населения

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Черных обратился к руководителям территориальных органов внутренних дел с тем, чтобы не допустить распространения проявлений паники среди населения в связи с событиями в Днепропетровске.

Об этом он сказал на видеоселекторном заседании коллегии МВД Украины, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

С.Черных обратился с требованием обеспечить надлежащий уровень охраны правопорядка.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, вследствие которых пострадали 30 чел., в том числе 10 детей. По состоянию на 8.00 сегодняшнего дня в больницах оставались 22 чел.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.