За «головы» днепропетровских террористов обещают 2 миллиона

Президент Украины заявляет о вознаграждении в 2 млн грн тем, кто поможет найти организаторов взрывов в Днепропетровске. Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что местные власти выделят 2 млн грн вознаграждения тем, кто поможет найти организаторов взрывов в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Днепропетровске, говоря об итогах заседания координационного совета, созданного после взрывов 27 апреля.

«Мы хорошо понимаем, что мы обязаны найти преступников в кратчайшие сроки. Они должны понести наказание», - сказал В.Янукович.

По его словам, необходимо также выяснить мотивы этого преступления.

В.Янукович также дал высокую оценку специалистам, входящим в следственную группу, которая расследует взрывы в Днепропетровске.