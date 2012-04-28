Определяем самочувствие по ногтям

Часто, даже при беглом взгляде на человека можно предположить, хорошо ли он себя чувствует. Нас выдает слишком многое: походка, взгляд, состояние кожи, волос, зубов... Не меньшее значение в этом ряду имеет состояние наших ногтей. Даже не будучи врачом, легко догадаться, что, например, у обладательницы слоящихся ногтей с глубокими бороздками могут быть проблемы с обменом веществ.

Попробуем разобраться, как здоровье всего организма отражается на внешнем виде ногтей. Больше всего на их состоянии сказываются гиповитаминозы: от недостатка витаминов A, E, C ногти начинают расслаиваться и ломаться. Впрочем, этому может быть несколько причин: нехватка железа, цинка, селена или кальция; воздействия агрессивных чистящих средств; долгое пребывание во влажной среде.

Кроме того, гиповитаминоз С может провоцировать появление коричневых пятнышек на поверхности ногтей, чему, кроме того, может способствовать недостаток фолиевой кислоты.

Появление продольных бороздок на ногтях говорит о наличии в организме очага хронического воспаления, а также о серьезной нехватке белка. Поперечные бороздки часто появляются вследствие инфекционного заболевания, или тяжелого стресса (например, перенесенной операции или продолжительной диеты).

Часто на ногтях появляются множественные белые точки – признак недостатка цинка или излишнего содержания сахара в крови. Если они долго не проходят, следует обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы.

Изменение цвета ногтей - серьезный диагностический признак, при условии, что оно не вызвано курением или использованием темного лака без основы под лак. Пожелтение может свидетельствовать о заболеваниях печени и желчного пузыря, а потемнение и размягчение ногтевой пластины – показатель анемии и нарушения кровоснабжения кончиков пальцев.

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