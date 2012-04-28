Янукович посещает пострадавших от взрывов

Президент Украины Виктор Янукович в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова посещает граждан, пострадавших от вчерашних взрывов.

Об этом УНИАН сообщили в приемном отделении больницы.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, вследствие которых пострадали 30 лиц, в том числе 10 детей. По состоянию на 8.00 сегодняшнего дня, в больницах оставались 22 чел. (4 - в тяжелом состоянии, 7 - в состоянии средней тяжести, 11- в легком состоянии).

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.