Во время взрывов в Днепропетровске пострадали 30 человек, из них 10 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины, по состоянию на сегодняшний день количество пострадавших в результате 4 взрывов в Днепропетровске составляет 30 человек, в том числе 10 детей.

По состоянию на 8.00 в больницах оставались 22 человека (четверо - в тяжелом состоянии, семь - в состоянии средней тяжести, 11- в легком состоянии).

Минздрав заверяет, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.