Президент посетил в Днепропетровске детей

Президент Украины Виктор Янукович посетил Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу и пообщался с детьми, которые пострадали вследствие взрывов в городе 27 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, главный врач учреждения Александр Хитрик информировал В.Януковича о состоянии здоровья детей. По словам медика, состояние пациентов является стабильным, они обеспечены всей необходимой помощью, лекарствами и т. п.

В разговоре с детьми В.Янукович сказал, что расследованием вчерашних взрывов занимаются лучшие специалисты страны. Президент заверил, что компетентные органы приложат все усилия, чтобы как можно скорее разобраться в ситуации и найти виновных.

«Не допустить подобного в перспективе - это наша главная задача сегодня», - подчеркнул он, добавив, что для следствия также важно выяснить причины совершения этих преступлений, ведь, возможно, речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию в стране.

Президент пожелал детям скорейшего выздоровления. Он также подарил детям фрукты и сладости.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, вследствие которых пострадали 30 лиц, в том числе 10 детей. По состоянию на 8.00 сегодняшнего дня, в больницах оставались 22 человека (4 - в тяжелом состоянии, 7 - в состоянии средней тяжести, 11- в легком состоянии).

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.