Богатырева посетила в больницах пострадавших от взрывов

Вице-премьер-министр Украины – министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева посетила в днепропетровских больницах пострадавших вследствие вчерашних взрывов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, во исполнение поручения Президента Украины принять исчерпывающие меры относительно необходимой медицинской помощи пострадавшим, Р.Богатырева находится сегодня в Днепропетровской области.

О результатах оказания медицинской помощи потерпевшим, организации работы бригад скорой помощи министру доложила начальник Главного управления здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Гинзбург.

Р.Богатырева посетила Днепропетровскую областную детскую больницу и областную больницу им. Мечникова, где встретилась с медицинским персоналом учреждений и пообщалась с пострадавшими от взрывов, которые находятся там на лечении.

На сегодняшний день в больницах Днепропетровска находится 22 человека, пострадавшие вследствие взрывов в областном центре, девять из них – подростки, трое – в тяжелом состоянии.

«Потерпевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме, психологическая поддержка. Они и их семьи обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами», - заверяют в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, вследствие которых пострадали 30 лиц.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.