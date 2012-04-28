Пострадавшие от взрывов пройдут реабилитацию и оздоровление

Всем пострадавшим в результате взрывов в Днепропетровске городская власть предложит пройти курс реабилитации и оздоровления в санаториях и домах отдыха Украины.

Об этом сообщил журналистам городской голова Днепропетровска Иван Куличенко, сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского горсовета.

По данным пресс-службы, на сегодня в больницах находятся 22 человека, пострадавших от взрывов 27 апреля, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Большинство из них уже просят врачей об амбулаторном лечении.

По сообщению департамента транспорта и связи горсовета, работа трамвая № 1, по маршруту которого произошли взрывы, пока возобновлена частично, поскольку на проспекте Карла Маркса, от ул. Ленина до ул. Шмидта, проводятся оперативно-следственные действия и эта часть центрального проспекта все еще перекрыта.

Другой транспорт города работает в обычном режиме, отмечают в департаменте.

Школы, детские сады и высшие учебные заведения I-IV уровня аккредитации тоже работают в обычном режиме, отмечают в управлении образования и науки городского совета.

С 27 апреля по 2 мая в городе действует запрет на проведение массовых акций.