СБУ возбудила уголовное дело по статье «теракт»

Следователи СБУ расследуют уголовное дело, возбужденное прокуратурой Днепропетровской области по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса по фактам взрывов, которые произошли в Днепропетровске 27 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, открыта горячая телефонная линия УСБУ.

«Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно обстоятельств взрывов и лиц, причастных к совершению преступления, просим сообщать в УСБУ по телефонам: 056-744-85-19, 056-791-93-78, органы милиции по телефону 102, или другим удобным способом. Конфиденциальность гарантирована», - подчеркивается в сообщении.