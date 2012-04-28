11-летнюю девочку незаконно вывезли из Украины в Бельгию

Прокуратура Черкасской области возбудила уголовное дело по факту незаконного вывоза 11-летней девочки в Королевство Бельгия.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе прокуратуры Черкасской области, в 2010 году отец девочки по поддельным документам вывез ребенка из Украины. Поскольку ребенок вместе с отцом находится за границей, что осложняет проведение ряда следственных действий, правоохранительным органам Бельгии направленно ходатайство о предоставлении правовой помощи по этому уголовному делу, возбужденному согласно ч. 1, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

В свою очередь, прокуратурой области, с целью возвращения ребенка матери, предпринимаются ряд мер с целью активизации досудебного следствия и принятия законного решения.