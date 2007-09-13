Ющенко: надо меньше пить...
Президент призывает украинцев вести здоровый образ жизни
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев вести здоровый образ жизни.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на всеукраинском форуме «Наша цель – здоровый человек, здоровая нация», который проходит в Киеве.
Президент подчеркнул, что население Украины сокращается, и если в 1993 году в Украине проживало 52,2 млн. человек, то на сегодняшний день - 46,6 млн.
По словам В.ЮЩЕНКО, за это время Украина потеряла населения больше, чем за годы Великой Отечественной войны, и если такая тенденция сохранится, то в 2010 году в Украине останется всего 35 млн. человек.
Президент заявил, что очень много зависит не только от медицины, но и от образа жизни, который ведет человек. «Нужно меньше пить, нужно меньше курить», - призвал он.
Он заметил, что сегодня, по статистике, 70% украинской молодежи в возрасте от 12 до 20 лет употребляет алкоголь и курит.
Президент отметил необходимость борьбы с рекламой алкоголя и табачных изделий на телевидении, а также обеспечение на законодательном уровне того, чтобы компании, которые производят алкоголь и табак, финансировали программы по борьбе с раком и тому подобное.
Также, по его словам, наблюдается проблема с физическим воспитанием. В.ЮЩЕНКО призвал местные власти популяризировать спорт и строить спортивные площадки.
Среди других инициатив Президента - содействие рациональному питанию населения Украины, широкое внедрение социальной рекламы о здоровом образе жизни.