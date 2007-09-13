Президент посетил Институт хирургии и трансплантологии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что медицина должна быть первым национальным приоритетом в нашем государстве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Александра Шалимова.

Глава государства отметил, что медицина должна быть «национальным приоритетом №1» на всех ступенях, начиная непосредственно от медицинских учреждений и заканчивая всеми уровнями власти. Вокруг этого вопроса, по его убеждению, должны быть консолидированы усилия общества.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украине нужна активная национальная политика в медицинской сфере – эта отрасль в первую очередь нуждается в глубоком реформировании.

Говоря о финансировании отрасли, В.ЮЩЕНКО отметил его ежегодное увеличение на протяжении последних трех лет на 28-32%. В то же время, констатировал Президент, в настоящее время в Украине «сформирована затратная медицина, которая держит квадратные метры, но не обеспечивает эффективное лечение». Именно в этом контексте глава государства подчеркнул важность глубоких структурных изменений в отрасли. «Системе нужны изменения – под них можно выделять еще больше средств», – сказал он.

«Мы говорим, как сделать реформу, где бы высокая медицина, которую вы представляете, получила потенциал для своего дальнейшего развития, закрепила свою самобытность, получила большее доверие государства, в том числе, относительно формирования медицинской политики и финансового обеспечения. С другой стороны, мы говорим о том, как сделать намного более эффективной первичную медицину», – отметил Президент.

Говоря о неотложных вызовах, стоящих перед отраслью, В.ЮЩЕНКО отметил работу, которая продолжается над разработкой четырех национальных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, туберкулезом, ВИЧ-СПИДом, онкоболезнями. Глава государства добавил, что готов всячески поддерживать усилия медиков в борьбе с этими ключевыми для общества проблемами.

Касаясь вопроса необходимости повышения статуса врача, Президент Украины напомнил, что в своих социальных инициативах он предлагает с 2008 года повысить минимальную заработную плату до уровня 500-560 грн. для работников бюджетной сферы и ввести в полном объеме Единую тарифную сетку. Эти два шага, подчеркнул он, позволят увеличить зарплату бюджетникам, в том числе, и врачам, приблизительно на 37%. Президент также подчеркнул важность внедрения специальной государственной поддержки с целью стимулирования работы сельских врачей.

Глава государства высоко оценил профессионализм медиков, работающих в институте им. А.Шалимова, и особенно отметил роль этих врачей в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Я нахожусь в учреждении, которое в этой проблеме является флагманом», – сказал он. По убеждению В.ЮЩЕНКО, деятельность учреждения полностью отвечает статусу национального института, который недавно ему присвоен.

Президент вручил директору института хирургии и трансплантологии Юрию ПОЛЯЧЕНКО указ о присвоении заведению статуса национального. Также В.ЮЩЕНКО также возложил цветы к бюсту выдающегося хирурга Александра Шалимова в здании института.

Как сообщал УНИАН, Указ о присвоении Институту хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова Академии медицинских наук Украины статуса национального глава государства подписал 12 июля 2007 года.