Зарплата киевских медиков увеличилась на 50%

Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА с 1 июля текущего года установило всем работникам, подчиненных ему медицинских учреждений, надбавку за сложность и напряженность в работе в размере 50% должностного оклада.

Об этом пишет газета “Хрещатик” (№150 от 13 сентября) со ссылкой на заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

Установление надбавок произошло во исполнение распоряжения Киевской городской государственной администрации от 17 июля 2007 г. №916 “Об условиях оплаты труда работников учреждений здравоохранения г. Киева, подчиненных Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения”.

Как отмечает издание, в среднем, по оперативным данным, зарплата возросла на 300 грн., в частности, у врачей - на 409 грн., у среднего медицинского персонала - на 306 грн., у младших медицинских сестер - на 260 грн. Учитывая то, что за счет экономии общего фонда заработной платы выплачивали премию всем работникам отрасли, средний заработок по отрасли равняется 1415 грн.

Справка УНИАН. Распоряжение КГГА “Об условиях оплаты труда работников учреждений здравоохранения г. Киева, подчиненных Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения” издано, учитывая увеличение нагрузки на медицинский персонал учреждений здравоохранения.

В документе отмечено, что Главное управление здравоохранения и медобеспечения будет устанавливать надбавки лишь руководителям учреждений. В свою очередь, руководству медучреждений рекомендуется разработать и утвердить в установленном порядке конкретные размеры надбавок для своих работников, учитывая их достижения в труде, сложность и напряженность в работе, выполнение особенно важной работы, предельный размер которых не должен превышать 50% должностного оклада медицинскому персоналу учреждений здравоохранения.

В целом для обеспечения выплат надбавок медработникам только в этом году необходимо средств в размере 128 млн. 159 тыс. грн. Эту сумму предусматривалось выделить при внесение изменений в бюджет Киева на 2007 год.

13 июля Киевсовет принял решение об установлении 20-процентной надбавки к зарплатам работникам отдельных отраслей, в частности, медицинской.