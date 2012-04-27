ЮЗЖД ввела на праздничные дни дополнительные меры безопасности

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) ввела дополнительные меры безопасности в выходные и праздничные дни в связи с террористическими актами в Днепропетровске.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, руководителям службы военизированной охраны, отрядам военизированной охраны, работникам транспортной милиции МВД даны поручения организовать введение дополнительных мер безопасности, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне скопления большого количества людей в вокзальных комплексах и на привокзальных площадях.

Для обеспечения общественного порядка организованы дополнительные оперативные группы для сопровождения электропоездов пригородного сообщения.

Территория вокзала, привокзальная площадь, камеры хранения, залы ожидания, помещения билетных касс, переходы находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Проводятся внеплановые проверки территории вокзалов и подсобных помещений для выявления предметов, которые могут содержать взрывное устройство.

С работниками железной дороги проведены внеплановые инструктажи по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и обнаружения взрывоопасных предметов.

«Руководство ЮЗЖД надеется, что пассажиры с пониманием отнесутся к возможным неудобствам в связи с введением дополнительных мер безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва, в результате которых пострадали 29 человек, 26 из них госпитализированы.

По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).