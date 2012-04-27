О введении чрезвычайного положения в Украине речь не идет

Первый заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский заявляет, что о введении чрезвычайного положения в Украине в связи с событиями в Днепропетровске речь не идет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рокитский сказал, выступая с трибуны ВР.

Отвечая на вопрос народных депутатов, В.Рокитский отметил: «Я думаю, что введение чрезвычайного положения никто не рассматривает».

Первый заместитель председателя СБУ проинформировал, что в Днепропетровск «направлена группа опытных сотрудников во главе с руководителем антитеррористического центра».

Следует отметить, что когда возник вопрос, откуда выступать В.Рокитскому, поскольку трибуна ВР была заблокирована, народный депутат Арсений Яценюк, стоявший за трибуной, предложил ему место на трибуне. На что первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк, который ведет заседание, сказал: «Арсений Петрович, когда вы руководили ВР, ваше время закончилось, пока еще есть другие, вы уже наруководили в свое время».

Однако В.Рокитский все же выступал с трибуны парламента.