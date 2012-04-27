Цель терактов - устрашение и деморализация украинцев

В Госдуме России считают, что целью терактов в Днепропетровске является устрашение и деморализация украинского общества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единая Россия», об этом заявила председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая

«Речь идет о хорошо спланированной акции. Ее цель – привести общество в состояние страха и паники, деморализовать его», - сказала И.Яровая.

По ее словам, количество взрывов, их очередность и места совершения свидетельствуют о серьезной подготовке к этим терактам.

«Как всегда терроризм нанес удар неожиданно. Для террористов не имеет значение ценность человеческой жизни. Подлость и жестокость терроризма заключается в том, что он всегда бьет наотмашь по простым мирным гражданам, которые не имеют отношения ни к политике, ни к вопросам безопасности», - отметила она.

И.Яровая выразила слова соболезнования всем украинцам.

«Украина очень близкая нам страна, наши страны связывают кровные, братские узы. И теракты в Украине для всех граждан России – это особая боль, особые переживания», - отметила депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, пострадали 27 человек.

По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).