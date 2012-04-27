Задержаны первые подозреваемые во взрывах в Днепропетровске

Задержаны первые подозреваемые в организации взрывов в центре Днепропетровска.

Об этом информационному агентству «МОСТ-ДНЕПР» сообщил источник в ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

«Сработано очень профессионально, во взрывчатке много металлического вещества» - отметили в милиции.

Сообщается также, что в данный момент движение по проспекту Карла Маркса перекрыто.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, пострадали 27 человек.

По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).