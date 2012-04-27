Задержаны первые подозреваемые во взрывах в Днепропетровске
16:19, 27 апреля 2012Страна
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Пострадали 27 человек
Задержаны первые подозреваемые в организации взрывов в центре Днепропетровска.
Об этом информационному агентству «МОСТ-ДНЕПР» сообщил источник в ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.
«Сработано очень профессионально, во взрывчатке много металлического вещества» - отметили в милиции.
Сообщается также, что в данный момент движение по проспекту Карла Маркса перекрыто.
Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, пострадали 27 человек.
По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
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