Украине весенний паводок в этом году не угрожает

Весенний паводок в этом году не составляет угрозы для большинства населенных пунктов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

“Сегодня мы имеем продолжение развития весеннего паводка. Это на Днепре, от Киевского водохранилища до территории России, в притоках Днепра за пределами Украины и на Десне. Здесь уровни воды растут ежедневно: на Десне меньше – от 1 до 6 см, на Днепре больше – до 10-15 см ежедневно. И хотел бы отметить, что на верхнем Днепре до Могилева, то есть не на украинской территории, повышение уровней воды в Днепре уже на сегодняшний день составило от 3 до 7,5 м. Это достаточно высокая паводковая волна, которая продвигается вниз по Днепру и дойдет до Киевского водохранилища”, - проинформировал Н.Кульбида.

По его словам, в процессе прохождения этой волны она “распластается”, и таким образом максимальные подъемы, которые будут на украинской территории, не будут превышать двух метров и не будут “представлять какой-либо угрозы для большинства населенных пунктов, расположенных в бассейне Днепра”.

Н.Кульбида добавил, что исключением может быть лишь Репкинский район Черниговской области, где уровень воды сегодня уже достиг опасных отметок, подтоплены населенные пункты и наблюдаются определенные проблемы с движением транспорта на автодорогах.

Также опасных отметок достиг уровень воды в реках в Беловодском районе Луганской области, но такая ситуация здесь повторяется ежегодно.

Начальник гидрометцентра также сообщил, что прохождения весеннего паводка в районе Киева следует ожидать с 10 по 15 мая. “Оно будет значительно ниже, чем даже средний уровень, что не будет совсем представлять никакой угрозы для киевлян и для инфраструктуры города”, - отметил Н.Кульбида.