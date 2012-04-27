В Днепропетровске отключили мобильную связь

В центре Днепропетровска не работают телефоны.

У всех людей в центре города сейчас не работают телефоны. Видимо, силовики приказали операторам отключать мобильную связь - опасаются, наверное, что сигналы на "адские машинки" уходят от террористов по мобильной связи. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украине».

Как отмечает издание, также возможно, что милиция хочет таким образом приостановить вал паники, охватившей город. Потому что ото всюду приходят слухи – взрывается уже и на окраинах города, на левобережье.