В Британии - новая вспышка ящура

В Великобритании зафиксированы новые случаи заболевания животных ящуром.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, вечером 12 сентября Великобритания сообщила Еврокомиссии о зарегистрированных заболеваниях в Сюррее, что в 50 км севернее места, где заболевание ящуром было выявлено в августе этого года.

Великобритания также сообщила, что в хозяйстве, где выявлено заболевание, всех животных выбракуют, установлена 3-километровая защитная зона и 10-километровая зона усиленного наблюдения. В зонах предприняты все необходимы меры и ограничения. Кроме того, в Великобритании введен запрет на перевозку жвачных животных и свиней по всей территории страны.

Постоянный комитет Еврокомиссии по вопросам продовольственной цепи и охраны здоровья животных решил присвоить Великобритании категорию зоны повышенного риска и ввести ограничение на вывоз из страны животных, которые могут болеть ящуром, и продуктов из них. Исключение будет касаться только тех продуктов, которые были изготовлены до введения ограничительных мер.

Ограничение на вывоз животных и продуктов из них будет действовать до 15 октября, после чего состоится пересмотр данного решения в соответствии с ситуацией в Великобритании.