Прокуратура пресекла незаконный отдых иностранцев в оздоровительном лагере

Харьковской межрайонной прокуратурой внесен протест на действия руководства государственного коммунального предприятия «Харьковкоммуночиствод» с требованием прекратить оздоровление совершеннолетних иностранных граждан и группы студентов из Донецкой области в детском оздоровительном лагере «Ромашка», что в Харьковской области.

Как сообщила корреспонденту УНИАН исполняющая обязанности начальника отдела защиты прав и свобод несовершеннолетних прокуратуры Харьковской области Светлана ПОЛЯКОВА, нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства относительно оздоровления и отдыха детей.

Во время проверки лагеря «Ромашка» было установлено, что администрацией «Харьковкоммуночиствода» реализовано 17 путевок на оздоровление в этом лагере совершеннолетним иностранным гражданам и совершеннолетним студентам из г. Горловки.

Такие действия противоречат типичному положению о детском оздоровительном учреждении, утвержденному Госкомитетом Украины по делам семьи и молодежи, и положению о самом лагере и грубо нарушают право детей на оздоровление и отдых, отметила С.ПОЛЯКОВА.

Протест прокуратуры рассмотрен и удовлетворен, оздоровление этих граждан в «Ромашке» прекращено, сообщила она.