На Севере упала рождаемость мальчиков

Ученые Программы анализа и мониторинга арктических регионов (Arctic Monitoring and Assessment Programme, AMAP) представили на конференции в Гренландии результаты своего исследования, которые гласят о том, что в северных деревнях России, Гренландии и Канады резко сократилось количество новорожденных мальчиков.

Данные исследования, организованные православной церковью, показывают, что во многих северных деревнях мальчиков рождается в два раза меньше девочек, что является серьезным отклонением от нормы. Но особенно сильный дисбаланс наблюдается в инуитских племенах. И ученые полагают, что причиной малой доли мальчиков в общем числе новорожденных являются химические отходы производства.

Во время своего исследования ученые брали анализы крови у многодетных матерей проживающих на Кольском, Таймырском и Чукотском полуостровах, вдоль реки Печоры и на Командорских островах.

Оказалось, что матери, у которых в крови наблюдалась повышенная концентрация полихлорированных дифенилов рожали в среднем одного мальчика на двух девочек. Полихлорированные дифенилы (ПХД) или бифенилы (БХД), ранее активно использовались как изоляторы и охлаждающие жидкости в электроустройствах.

Специалисты отмечают, что эти вещества наносят большой вред окружающей среде. А в северные регионы ПХД попадают с помощью ветров и течений. Потом эти вещества накапливаются в планктоне, а затем через пищевую цепь попадают в организмы высших животных. И самый сильный дисбаланс наблюдается в инуитских племенах, которые традиционно питаются мясом этих животных, соответственно, больше подвергаются воздействию ПХД.

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