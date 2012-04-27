Правительство создаст двухмесячный резерв лекарств
Пока введут референтные цены
Кабинет министров создаст двухмесячный резерв лекарств на этапе запуска пилотного проекта по введению референтных цен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая расширенное заседание правительства.
«Мы уже столкнулись с сопротивлением фармкомпаний, которые не хотят отказываться от сверхдоходов. Поэтому Министерство здравоохранения совместно с председателями областных администраций обязаны обеспечить контроль наличия в аптеках лекарственных средств, на которые распространяется действие пилотного проекта. Правительство создаст двухмесячный резерв таких лекарственных средств, чтобы сделать невозможным искусственный дефицит на этапе запуска пилотного проекта», - сказал Н.Азаров.
По его словам, Министерство здравоохранения совместно с Министерством экономического развития определят и обнародуют предельный уровень оптово-отпускных цен на препараты для лечения гипертонической болезни. По данным премьер-министра, это касается 11 миллионов больных людей в Украине. По его словам, максимальная оптовая надбавка на лекарства от гипертонии будет составлять 10%, розничная – до 25%.
«Это предельная цена, выше которой нельзя реализовывать указанные лекарственные средства через аптечную сеть. Почему возникла такая необходимость? Потому что некоторые лекарственные средства в Украине дороже, чем в Европе. Например, средняя стоимость «Бисопролола» на месяц лечения для жителя Украины составляет 60 грн, а в Европе - эквивалент 30 грн. Для нас чрезвычайно важна доступность лекарств для людей», - подчеркнул Н.Азаров.
Он добавил, что следующим шагом правительства будет введение частичного возмещения стоимости лекарств для социально незащищенных категорий граждан.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля Министерство здравоохранения Украины и ведущие отечественные производители медицинских препаратов подписали Меморандум о сотрудничестве.
Украинские фармацевты поддержали постановление правительства «О проведении пилотного проекта по введению государственного регулирования цен на лекарственные средства для больных гипертонической болезнью».
Как засвидетельствовано в документе, украинские производители лекарственных средств взяли на себя обязательство на период проведения пилотного проекта обеспечить производство качественных лекарственных средств в количестве, необходимом для нужд всех больных гипертонической болезнью. Кроме того, они пообещали не повышать цены на указанные лекарственные средства и обеспечить на своих предприятиях двухмесячный запас медпрепаратов, на которые распространяется реализация пилотного проекта.