МОЗ відмовилось приймати автомобілі швидкої допомоги

Міністерство охорони здоров’я України відмовилось приймати автомобілі швидкої допомоги, що не відповідають національному стандарту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, у відповідності до законодавства, відомство повідомило Міністерству економічного розвитку та регіони про те, що компанія ТОВ «Крас» є недобросовісним учасників тендерів, який не виконує зобов’язання.

У МОЗ підкреслили, що ТОВ «Крас» направлено фінансові претензії відповідно до договору, а також виставлено штрафні санкції у розмірі 20% від суми договору.

Раніше Міністерством охорони здоров’я України за рахунок коштів державного бюджету 2011 року за бюджетною програмою КПКВ 2301380 «Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» у 2011 році було проведено торги та укладено договори на закупівлю 70 автомобілів швидкої медичної допомоги типу А (постачальник ТОВ «Горал») та 216 автомобілів типу В (постачальник ТОВ «Крас»).

Згідно з умовами договору, автомобіль швидкої медичної допомоги типу В повинен відповідати національному стандарту України «Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устаткування, технічні вимоги та методи випробування» ДСТУ 7032:2009.

Для проведення випробувань та надання висновків щодо окремих характеристик автомобілів швидкої медичної допомоги ТОВ «Фірма «Крас» надало укомплектований автомобіль PEUGEOT Boxer типу В Київській міській станції швидкої медичної допомоги, де авто проходило випробовування впродовж тижня. Після проведення випробувань Київська міська станція швидкої медичної допомоги та «Київмедавтотранс» надали низку своїх зауважень та пропозицій.

24 квітня 2012 року постачальником було надано для приймання 1 автомобіль швидкої медичної допомоги PEUGEOT Boxer типу В. Під час огляду автомобіля було виявлено, що постачальником враховано частину зауважень, але окремі зауваження враховано не було. Відповідно, авто не відповідає умовам національного стандарту України ДСТУ.