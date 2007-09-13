Поразительное исследование провели в Украине

70 процентов отечественных пользователей компьютеров имеют нарушения зрения, характерные для жителей пустынь, – с их жгучим солнцем, сухим воздухом и ураганами. А у половины вокруг диска глазного нерва – пигментные пятна, как у электросварщиков. Таковы поразительные результаты исследований харьковских научных работников.

"Синдром сухого глаза" - такой диагноз практически у всех отечественных компьютерщиков, которые не отрываются от монитора весь рабочий день. Слезная пленка, которая окружает глаз и обеспечивает контакт с внешней средой, под воздействием электромагнитных колебаний высыхает. В самых тяжелых случаях это приводит к слепоте.

Павел Бездитко, заведующий кафедрой глазных болезней Харьковского государственного медицинского университета: "В синдроме сухого глаза выделяется 4 стадии, если 1 и 2 можно компенсировать препаратами без последствий, то 3, 4 стадии могут закончиться язвой, перфорацией, слепотой".

Тревогу врачей разделяют далеко не все компьютерщики. Они считают, что мониторы ухудшают зрение намного меньше, чем телевизоры, особенно последнее поколение экранов.

Юрий Васильев, системный администратор: "Те, кто с компьютером на ты, они знают, что частота экрана может быть подстроена, для кого-то комфортная частота 100 Гц, для кого-то 85. С моей точки зрения, тут каждый для себя выбирает".

Предотвратить появление сухости в глазах можно и медикаментами и витаминами. Помогают так называемые искусственные слезы и черника. Правда есть ее компьютерщикам нужно целый год.

ICTV