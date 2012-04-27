Минздрав и производители лекарств подписали Меморандум

Министерство здравоохранения Украины и ведущие отечественные производители медицинских препаратов подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, от имени министерства документ подписала вице-премьер-министр – министр здравоохранения Украины Раиса Богатирева.

Украинские фармацевты засвидетельствовали поддержку инициатив правительства, направленных на повышение уровня жизни украинских граждан до европейских стандартов. В этом контексте они поддержали принятое на прошлом заседании Кабинета министров постановление «О проведении пилотного проекта относительно внедрения государственного регулирования цен на лекарственные средства для больных гипертонической болезнью».

Как засвидетельствовано в документе, украинские производители лекарственных средств взяли на себя обязательство на период проведения пилотного проекта обеспечить производство качественных лекарственных средств в количестве, необходимом для нужд всех больных гипертонической болезнью. Кроме того, они пообещали не повышать цены на указанные лекарственные средства и обеспечить на своих предприятиях двухмесячный запас медпрепаратов, на которые распространяется реализация пилотного проекта.

Со своей стороны, Министерство здравоохранения обязалось привлекать представителей отечественных фармацевтических компаний и общественных профессиональных фармацевтических объединений к участию в подготовке правительственных решений и нормативных актов Минздрава по вопросам регулирования рынка фармацевтической продукции, обеспечивать своевременную регистрацию медпрепаратов, а также оптово-отпускных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, которые закупаются за счет средств государственного и местных бюджетов.

Меморандум подписали руководители Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины, ООО Фармацевтическая компания «Здоровье», ЗАО «Фармацевтическая компаний «Дарница», Корпорации «Артериум», ОАО «Киевский витаминный завод», ЗАО Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод», ОАО «Фармак», ОАО «Луганский химико-фармацевтический завод».