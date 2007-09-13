Тимошенко против трамадола

После прихода к власти нового правительства будут закрыты практически все пути транспортировки наркотиков через Украину, заявила в среду вечером в прямом эфире белоцерковского телеканала «Крокус-1» лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, комментируя распространение наркомании в Украине, она сказала, что «руководители силовых ведомств на самом высоком уровне являются крышей для власти, которая сегодня занимается наркоторговлей».

Ю.ТИМОШЕНКО выразила возмущение, что наркотический препарат «Трамадол» свободно продается в аптеках.

Она отметила, что, устраняя эту власть, «мы закроем практически все наркотраффики, которые идут через страну, они известны. Их не устраняют потому, что их крышует власть и силовые структуры».