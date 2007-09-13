Президент Украины Виктор Ющенко примет участие во Всеукраинском форуме «Здоровая нация»

Президент Украины Виктор Ющенко примет участие во Всеукраинском форуме «Здоровая нация». Во время форума планируется обсудить вопросы: Состояния и перспектив развития национальной системы здравоохранения; Повышения эффективности взаимодействия власти, общественных организаций, СМИ в сфере формирования здоровой нации; Формирования сознательного обращения общественности к необходимости сохранения и улучшения здоровья населения (Национальная опера Украины, ул. Владимирская, 50). Нужна аккредитация. Телефоны: 255-63-18, 255-65-01.

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